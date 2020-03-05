Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مياه الشرقية" توقع عقداً لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى

الخميس 05/مارس/2020 - 11:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
وقع اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية، والمهندس صلاح الدين دغيدى، عضو مجلس إدارة شركة "ماتيتو أوفر سيز لميتد"، عقداً، لتصميم وتنفيذ وتوريد وتركيب ودعم التشغيل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة (12 ألف م3 /يوم) بقرية (سنيطة الرفاعيين - مركز فاقوس)، بتكلُفة تقدر بـ242.5 مليون جنيه.


وقال اللواء مهندس شريف فارس، إن المحطة ستخدم التجمع القروي "سنيطة الرفاعيين" ويضم قرى (سنيطة الرفاعيين – النوافعة – الرفاعيين – عرب درويش – النحاسين – جزيرة النص – النجيحى – ماشنجو الجزيرة وأبونعيم) بمركز فاقوس.


وذكر رئيس الشركة، أن حجم الاستثمارات فى مجال الصرف الصحى بمركز فاقوس يقدر بنحو 925 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى والمناطق الريفية بمحافظة الشرقية من 16% إلى ما يقرب من 54%.


وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R) والممول من البنك الدولى، بهدف التوسع في توفير خدمات الصرف الصحى بالقرى المصرية من خلال استراتيجية الحكومة المصرية "اللامركزية" فى تخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية وتقديم خدمات الصرف الصحى ضمن إطار وطنى عام ينظم سياسات وأعمال قطاع المرافق والبنية التحتية.

Advertisements

أخبار تهمك

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعة الا ربع

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status