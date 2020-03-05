"مياه الشرقية" توقع عقداً لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى

وقع اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية، والمهندس صلاح الدين دغيدى، عضو مجلس إدارة شركة "ماتيتو أوفر سيز لميتد"، عقداً، لتصميم وتنفيذ وتوريد وتركيب ودعم التشغيل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة (12 ألف م3 /يوم) بقرية (سنيطة الرفاعيين - مركز فاقوس)، بتكلُفة تقدر بـ242.5 مليون جنيه.









وقال اللواء مهندس شريف فارس، إن المحطة ستخدم التجمع القروي "سنيطة الرفاعيين" ويضم قرى (سنيطة الرفاعيين – النوافعة – الرفاعيين – عرب درويش – النحاسين – جزيرة النص – النجيحى – ماشنجو الجزيرة وأبونعيم) بمركز فاقوس.









وذكر رئيس الشركة، أن حجم الاستثمارات فى مجال الصرف الصحى بمركز فاقوس يقدر بنحو 925 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى والمناطق الريفية بمحافظة الشرقية من 16% إلى ما يقرب من 54%.









وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R) والممول من البنك الدولى، بهدف التوسع في توفير خدمات الصرف الصحى بالقرى المصرية من خلال استراتيجية الحكومة المصرية "اللامركزية" فى تخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية وتقديم خدمات الصرف الصحى ضمن إطار وطنى عام ينظم سياسات وأعمال قطاع المرافق والبنية التحتية.



