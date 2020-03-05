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خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

الخميس 05/مارس/2020 - 11:40 ص
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رشاد عبده
رشاد عبده
رقية جمال
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي له مردود جيد على توفير احتياجات الشعب من السلع الغذائية والأساسية لمدة 3 أشهر على الأقل، وفقًا لما حدده البنك الدولي، ومصر لديها احتياطي نقدي يكفي لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعطي رسالة طمأنه للمستثمر الأجنبي، ويشجعه على الاستثمار في مصر؛ لكونه يجد سهوله في تحويل أمواله للخارج.

ونوه بأن ذلك يكون له تأثير على انخفاض أسعار الدولار، والذي ينعكس على تكلفة الاستيراد وانخفاض الأسعار للمواطنين ويؤثر إيجابيًا على جود حياة المواطن.

وتابع أن الدولار سلعة سعرها يتم تحديده وفقًا للعرض والطلب، وهناك زيادة في المعروض نتيجة تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والتصدير، وإيرادات قناة السويس.

ولفت إلى قلة الطلب على الدولار، وارتفاع سعره 7-8 قروش بسبب انتشار فيروس كورونا، نتيجة إقدام المواطنين على تخزينه كملاذ آمن. 

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