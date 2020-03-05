Advertisements
Advertisements
Advertisements

للأسبوع الثاني.. إيران تقرر إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 11:36 ص
Advertisements
إيران
إيران
Advertisements

قررت السلطات الإيرانية، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في كل المدن الكبرى هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا بين الإيرانيين.

                              

وجاء تنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، التي ألغت إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في العاصمة طهران، لكن القرار سيشمل هذا الأسبوع كل المدن الإيرانية، وفق موقع قناة الحرة، بحسب ما ذكر موقع "راديو فردا" الإيراني.  

 

وكانت لجنة مكافحة الفيروس، قد أعلنت إغلاق الوجهات السياحية، وحظر الإقامة في المساكن المؤقتة، وحظر تخييم المسافرين في الأماكن العامة خاصةً مع احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس الجاري.

 

وتفشى فيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، وأكدت أن عدد الوفيات  بالفيروس بلغ 92، أما عدد الإصابات فبلغ 2922، وتكذب وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة هذه الأرقام وتؤكد أن عدد الإصابات بالفيروس بالآلاف، أما الوفيات فبلغت 456.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا في كل المدن إيران إلغاء صلاة الجمعة

أخبار تهمك

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 4 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ أقل من ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ نصف ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

آخر التطورات وأبرز الحقائق بشأن فيروس "كورونا"

إيران: عدد ضحايا كورونا يصل إلى 16 متوفيا و95 مصابا

إلغاء صلاة الجمعة في طهران بسبب فيروس "كورونا"

إيران تعلن إغلاق جميع المدارس لمدة ثلاثة أيام

"كورونا" يلتهم رؤوس نظام إيران.. هل يتسبب في إسقاط الملالي؟

بسبب "كورونا".. إيران تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status