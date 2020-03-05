للأسبوع الثاني.. إيران تقرر إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

قررت السلطات الإيرانية، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في كل المدن الكبرى هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا بين الإيرانيين.

وجاء تنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، التي ألغت إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في العاصمة طهران، لكن القرار سيشمل هذا الأسبوع كل المدن الإيرانية، وفق موقع قناة الحرة، بحسب ما ذكر موقع "راديو فردا" الإيراني.

وكانت لجنة مكافحة الفيروس، قد أعلنت إغلاق الوجهات السياحية، وحظر الإقامة في المساكن المؤقتة، وحظر تخييم المسافرين في الأماكن العامة خاصةً مع احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس الجاري.

وتفشى فيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، وأكدت أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 92، أما عدد الإصابات فبلغ 2922، وتكذب وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة هذه الأرقام وتؤكد أن عدد الإصابات بالفيروس بالآلاف، أما الوفيات فبلغت 456.