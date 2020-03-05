غافل صاحبها.. طالب يستولى على 110 آلاف جنيه من "فيزا" بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ملابسات ما أبلغ به أحد المواطنين "موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة" بشأن قيام شخص باستخدام بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، والصادرة له من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني بلغت قيمتها "110 آلاف جنيه مصري" دون علمه.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب، مقيم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة" يقوم باستخدام اسم مستعار حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية، حيث استغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى، وتمكن من مغافلته والحصول على بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الانترنت.









وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزته (هاتف محمول) من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه مُحمل ببعض الملفات التى تحوى العديد من أوامر الشراء الصادرة لشركات التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بالشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



