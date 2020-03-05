Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوق دبي المالي يتزين بالأخضر مع بداية تعاملات اليوم

الخميس 05/مارس/2020 - 11:19 ص
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبي المالي

إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع،وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.74 % إلى 2497.67 نقطة، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 0.16% إلى مستوى 4677.13 نقطة، وذلك بحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات ، وتم التداول بسوق دبي المالي علي عدد 3.58 مليون سهم، بقيمة 4.30 مليون درهم بعد تنفيذ 100 صفقة في بورصة دبي، كما بلغت أحجام التداول في بورصة العاصمة 573.05 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 305.59 ألف درهم، بعد تنفيذ 13 صفقة.


وعن أكثر الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي، هو سهم مصرف السلام – السودان بنسبة 12.14%، كما كان سهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سوداتل" هو الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10.93 %.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ نصف ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

سوق دبي يتزين بالأخضر بختام جلسة منتصف الأسبوع

بورصة أبو ظبي تسجل الهبوط الثاني علي التوالي وتربح 910 مليون درهم في ختام التعاملات

بورصة دبي تخسر 8.8 نقطة بمستهل تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.14%

سوق دبي المالي يفقد نحو 1.30 مليار درهم في ختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.28% في التعاملات الصباحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status