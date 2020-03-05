سوق دبي المالي يتزين بالأخضر مع بداية تعاملات اليوم





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.74 % إلى 2497.67 نقطة، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 0.16% إلى مستوى 4677.13 نقطة، وذلك بحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات ، وتم التداول بسوق دبي المالي علي عدد 3.58 مليون سهم، بقيمة 4.30 مليون درهم بعد تنفيذ 100 صفقة في بورصة دبي، كما بلغت أحجام التداول في بورصة العاصمة 573.05 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 305.59 ألف درهم، بعد تنفيذ 13 صفقة.









وعن أكثر الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي، هو سهم مصرف السلام – السودان بنسبة 12.14%، كما كان سهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سوداتل" هو الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10.93 %.