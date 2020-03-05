"لن أسمح بأي تهاون".. محافظ أسوان يقرر عزل رئيس حي غرب (صور)

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عزل رئيس حي غرب، والتحقيق الفوري معه، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ على كورنيش النيل، وحي أطلس، وميداني المحاريث والهندسة، ونادي أسوان الرياضي.





وكشفت الزيارة، العديد من أوجه القصور والسلبيات أبرزها: وجود عربات الحنطور والأحصنة خارج الموقف المخصص لها بشارع جانبي خلف الكورنيش، وسوء حالة النظافة العامة، خاصة خلف قاعات نادي أسوان الرياضي بمنطقة أطلس.





واستدعى المحافظ مسئولي الوحدة المحلية وقائد شرطة المرافق، إذ وجه بضبط ومصادرة 4 أحصنة، و3 عربات حنطور، مع سحب كارت التحرك لأحد أصحاب عربات الحنطور أثناء محاولة إيقاف السائحين لإقناعهم بالركوب معه، الأمر الذي رصده المحافظ خلال مروره الميداني.





وشدد المحافظ على مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق قائلًا: «أنا مش هشتغل لوحدي، الأمر الذي يستلزم المتابعة الميدانية المستمرة منكم لفرض المنظومة الجديدة، وتحقيق السيطرة الكاملة لعدم السماح للمخالفين بالقيام بالتحرك بدون كارت أو إستدعاء من فندق أو باخرة سياحية».





وأشار إلى أنه سيقوم بإتخاذ الإجراءات الصارمة مع المسئولين في المحليات وإستبعادهم في أي وقت مثلما حدث مع رئيس حي غرب، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسواني بالتحسن في مستوى النظافة العامة وإعادة الإنضباط بالشكل المطلوب.