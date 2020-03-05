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بمشاركة سفراء العالم.. افتتاح هرم زوسر المدرج للزيارة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:35 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، هرم زوسر المدرج للزيارة بعد انتهاء مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. 

وشهد الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء العالم، وقيادات وزارة السياحة والآثار، ورئيس الغرف السياحية، وعدد كبير من المستثمرين السياحيين.

ويأتي المشروع في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، ومشروع هرم سقارة هو أحد أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة، حيث أن هرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم.

وشمل مشروع الترميم، أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم، وتطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية إلى بئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وشملت أعمال تطوير منطقة هرم سقارة تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وعملية تطوير المنطقة تمت طبقًا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين، حيث تم وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، بما يوفر الراحة والأمان للزائرين.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وبناء حجري في العالم، ويقع في منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.

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