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الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة صن دوانز على ستاد "لوكاس موريبي"

الخميس 05/مارس/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
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يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الختامي غدا الجمعة، على استاد لوكاس موريبي استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه على استاد لوكاس موريبي غدا، وفقا لقواعد الكاف الذي يمنح الفريق الضيف الحق في خوض حصة تدريبية على ملعب المباراة وفي نفس توقيت إقامتها.

ويواصل الأهلي مرانه اليوم في الثالثة عصرا على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا؛ استعدادا للقاء الحاسم أمام صن داونز بعد غد السبت.

ويسعي الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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