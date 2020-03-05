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عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:28 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلًا عن مصادر: إن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان، الخاص بسد النهضة الإثيوبي، باعتبارهما دولتي المصب.

وأوضحت الوكالة، اليوم الخميس، أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري للجامعة، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية، بالإعراب عن التضامُن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة، لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقًا بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.

وأكدت أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، وأن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الفجر السودان الجامعة العربية

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