رونالدينيو يثير الجدل من جديد بجواز سفر "مزور"

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس عن أزمة جديدة تعرض لها البرازيلي رونالدينيو أثناء ذهابه إلى باراجواي.

ووفقا للتقارير فإن الساحر البرازيلي تم احتجازه في البارجواي بعد أن تبين أنه يملك جواز سفر بارجواني مزور وذلك لأنه تم سحب جوازه البرازيلي بسبب قضية الضرائب.

المشكلة تكمن الآن في أن السفر من البرازيل للبارجواي لا يحتاج جواز سفر ويمكن العبور بالهوية، وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام.

ويعاني رونالدينيو من أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية كان أهمها أزمة الضرائب التي طالته في البرازيل.