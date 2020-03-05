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مخاوف على جيمس بوند.. هكذا يؤثر كورونا على الترفيه ببريطانيا

الخميس 05/مارس/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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خيم الاضطراب الذي يسببه انتشار فيروس كورونا على قطاع الترفيه في بريطانيا فأدى إلى إلغاء فعاليات وأثيرت مخاوف بشأن توقيت طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

وألغت شركة "والت ديزني" بعض الفعاليات التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس" التي ستنافس "نتفليكس" و"أمازون برايم"، والتي من المرتقب أن تعرض مسلسل "ذا ماندلوري" الأحدث في سلسلة أعمال "حرب النجوم".

وعزت شركة "ديزني" وريد إكسبديشنز إلغاء الفعاليتين إلى مخاوف بشأن السفر دولياً بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهتهم، أبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة "جيمس بوند" والذي سيحمل اسم "نو تايم تو داي" "لا وقت للموت" والذي يُعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقرراً إطلاق الفيلم الذي يقوم ببطولته دانيل كريغ في 3 ابريل المقبل، لكن اثنين من مواقع متابعة أخبار شخصية الجاسوس الشهير خاطبا شركات الإنتاج المسؤولية عن الفيلم لتأجيل طرحه خشية صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

وسجلت بريطانيا 85 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع تحذير أمس الثلاثاء من أن أكثر من 20% من الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.
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