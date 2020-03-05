باريس سان جيرمان ضد ليون 5/1 فى كأس فرنسا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

باريس سان جيرمان ضد ليون | تغلب فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليون في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا.





نتيجة مباراة باريس سان جيرمان





وفاز فريق باريس سان جيرمان على ليون بخماسية مقابل هدف وحيد، في مباراة اكتسح فيها العملاق الباريسي، وسيطر على مجريات اللقاء، ليسحق نظيره بالخمسة.





مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان





وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في بطولة كأس فرنسا، على ملعب "جروباما استاديوم، بالدور نصف النهائي.





مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون





واستحوذ باريس سان جيرمان على مفاصل المباراة، وسط تألق من جميع لاعبيه وعلى رأسهم الشاب كليان مبابي، ونيمار دا سيلف نجم منتخب البرازيل.





أهداف باريس سان جيرمان ضد ليون





سجل أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في كأس فرنسا، الفرنسي كيليان مبابي، والذي أحرز 3 أهداف، بواقع هدف بالشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة الـ14، وفي الشوك الثاني وقبل نهاية المباراة سجل هدفه الثاني في الدقيقة الـ70 وعزز بالثالث في الدقيقة الـ90.





نيمار يسجل في لقاء باريس سان جيرمان ضد ليون





وأضاف نيمار هدفين للعملاق الفرنسي على حساب ليون، حيث أحرز هدفين، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة الـ64، وسجل سارابيا هدف فريقه الرابع، والوحيد له بالمباراة.





صعود باريس سان جيرمان





وتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بكأس إسبانيا، في انتظار تحديد الفريق المنافس، الذي سيلعب أمامه على اللقب، حيث يلتقي الفائز من مباراة سانت إيتيان ورين، والتي ستنطلق مساء اليوم.











