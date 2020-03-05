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وزير الرياضة: اتحاد الكرة تعامل بشكل جيد مع أزمتي القمة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أشرف صبحي وزير الرياضة، أن اتحاد الكرة تعامل بشكل موفق وجيد مع أزمتي السوبر المحلي فى أبو ظبي وايضا قمة الدوري 119، مشيرا إلى أن قرارات الاتحاد كانت تعبر عن الحزم والحسم الذي كان لابد منه للتعامل مع مثل هذه المواقف.

 

وتابع وزير الرياضة في تصريحات إذاعية:" لجنة الحكماء التي قررت وزارة الشباب والرياضة انشاؤها من أجل التعامل مع أزمات الكرة المصرية، هي لجنة  استرشادية ولن تتدخل في عمل اتحاد الكرة او تنازعه في صلاحياته واللجنة الخماسية المؤقتة مستقلة ولا يوجد رغبة في التدخل بعملها او التأثير على قرارتها.

 

وأكمل:" نثمن بداية انطلاق تطبيق تقنية الفيديو في المسابقات الكروية المحلية ونراه خطوة ايجابية كبيرة لتحقيق العدالة والنزاهة وتوفير الأستقرار لمنظومة كرة القدم المصرية".

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