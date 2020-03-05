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وزير قطاع الأعمال: تدشين وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لأول مرة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات منها تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتطوير نظم العمل.


وشارك في الاجتماع رؤساء وحدات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المركزية والمستحدثة مؤخرا بالشركات القابضة، والذين قد تم اختيارهم من بين عدد من المتقدمين لشغل هذه الوظائف من خلال مسابقة للتعيين وفق معايير محددة وواضحة.


أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من استحداث وإنشاء الهيكل التنظيمى لوحدات تسويق وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة، وذلك لأول مرة بشركات قطاع الاعمال العام.


وأضاف أنه الهدف من هذه الوحدات تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات وفي مقدمتها رفع مستويات الإنتاج ووضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.


كما أكد سيادته على أهمية عنصر التسويق في تحسين أداء الشركات وتمكينها من فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات التابعة وتحسين استغلال الموارد والطاقات المتاحة.


وقد طالب الوزير مديري وحدات التسويق بإعداد تصور واضح بشأن متطلبات رفع جودة منتجات الشركات والنفاذ إلى أسواق جديدة مع قيام كل منهم بتحديد قائمة بمنتجات الشركات التابعة لكل شركة قابضة على أن يتم عرض رؤاهم ومقترحاتهم في اجتماع لاحق خلال شهر.

 

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