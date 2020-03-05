محافظ الفيوم يناقش مع المستثمرين مشكلات القطاع السياحي (صور)

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وبحث أفضل السبل لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة وزيادة فرص الاستثمار، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شوقي مدير عام السياحة بالفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم: أنه تم خلال اللقاء طرح عدد من المشكلات التي تواجه المسثمرين بالقطاع السياحي مثل: سوء حالة الطريق السياحي على ساحل بحيرة قارون، وانقطاع التيار الكهربائي، والمطالبة بإنشاء مكتب للسياحة، ومكتب للبريد بقرية تونس السياحية، وتزويد المناطق السياحية باللوحات الإرشادية للتيسير على الزوار.





ولفت إلى أنه تم أيضًا مناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بالمنافسة والتسويق وتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة الريفية.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تـزخر بالعديد من المقومات البيئية والسياحية والأثرية المتفردة التي تؤهلها لأن تكون في مصاف المحافظات السياحية الكبيرة مثل: البحر الأحمر، وشرم الشيخ.





وأشار إلى حرص المحافظة على استغلال هذه المقومات الاستغلال الأمثل لتنشيط حركة السياحة المحلية والخارجية، وزيادة الطاقة الفندقية بالمنشآت السياحية، وتفعيل أنماط جديدة من السياحة مثل: سياحة السفاري وسياحة المؤتمرات، بهدف الارتقاء بالقطاع السياحي باعتباره من القطاعات الحيوية بالفيوم.

وأكد على ضرورة تذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين، لتسهيل حصولهم على كافة التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم على أرض المحافظة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية الدائمة والموسمية لأبناء المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمى للمحافظة، أن المحافظ قد أعلن خلال اللقاء أنه يجرى التنسيق لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لقرية تونس السياحية، وإعداد فيلم حول فرص الاستثمار السياحي المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع العاملين بالقطاع السياحي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والاستغلال الأمثل للمقومات التي تتمتع بها المحافظة.





وأكد على ضرورة التنسيق بين هيئة تنشيط السياحة بالفيوم والقطاعات المختلفة داخل المحافظة والجهات ذات الصلة خارج المحافظة، للترويج للمعالم السياحية والأثرية، وتنظيم برامج سياحية لتسليط الضوء على ما تمتلكه المحافظة من مقومات متفردة.