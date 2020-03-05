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تفاصيل شخصية رامز جلال في فيلم "هيكل نظمي"

الخميس 05/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان رامز جلال تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى" حيث تشاركه في بطولته الفنانة غادة عادل، ويجسد رامز جلال الأحداث دور "صحفى" يواجه أزمات ومشاكل عديدة، فيما تُجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات.


فيلم "هيكل نظمي" بطولة رامز جلال،حمدي المرغني، غادة عادل، بيومي فؤاد،خالد الصاوي،انتصار، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من إخراج محمود كريم،ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل،ومن تأليف لؤى السيد، ويعد الفيلم التعاون الثالث على بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد تقديمهم فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .


و يشهد الفيلم عودة رامز جلال وغادة عادل للعمل معًا بعد فترة طويلة من الغياب منذ تقديمهم فيلم "عيال حبيبة".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية مشاركته في فيلم "سبع البرمبة"، وهو بطولة رامز جلال،بيومي فؤاد، جميلة عوض،مها أبو عوف، محمد عبد الرحمن، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .
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