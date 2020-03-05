نقيب المهندسين يتفقد أماكن انعقاد الجمعية العمومية "صور"

تفقد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اليوم الخميس، أماكن انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، بمقر النقابة العامة، مشددا على تقديم التسهيلات كافة للمهندسين المشاركين في الجمعية العمومية.





وكان أعلن المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، صباح اليوم، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لقانون النقابة يكون الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل.





وتناقش الجمعية العمومية، التي تعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين بوسط القاهرة، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019.





كما ناقشت اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.

