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عاجل.. فيروس كورونا يصل إلى "فيسبوك"

الخميس 05/مارس/2020 - 11:13 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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أعلن شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، وذلك في مكتبها بـ"سياتل"، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" بستاديوم إيست بسياتل، في 21 من فبراير، لافتةً إلى غلق مكتب سياتل أمام جميع الموظفين حتى 9 من مارس، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

ونقل موقع بلومبرج عن متحدث باسم الشركة قوله في بيان: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، وأبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيسبوك فيروس كورونا فرنسا

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