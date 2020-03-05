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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 11:09 ص
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ذهب وعملات
ذهب وعملات
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 813 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 711 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 609 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5688 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.68 للبيع، 15.58 للشراء، وسجل اليورو 17.29 للبيع، و17.18 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.10 للبيع، 19.98 للشراء.

وسجل الين الياباني "100" 14.51 للبيع، و14.41 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.24 للبيع، و16.14 للشراء.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
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الكلمات المفتاحية

أسعار عملات أسعار الذهب أسعار

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