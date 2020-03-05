نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن موقعة اليونايتد

أشار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى احتمالية غياب نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، عن ديربي مانشستر.

وكان دي بروين قد غاب عن مباراة شيفيلد وينزداي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إصابته بشكل مفاجئ في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد الماضي ضد أستون فيلا.

وتحدث جوارديولا عن إصابة اللاعب قائلا: "لقد واجه كيفن مشكلة، لم يكن لائقًا، ويشعر بآلام في ظهره، لا نعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات".

وزاد جوارديولا الشكوك حول موقف اللاعب من ديربي مانشستر حينما أكد أنه لايعرف موقفه بالفعل من المشاركة أو لا.