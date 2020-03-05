فلسطين تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، صباح اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات الصحية، إنه جرى اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف السياح الذين يقيمون بأحد الفنادق بمدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية.

وقررت فلسطين فرض الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعه والالتزام بالتعليمات الطبية.