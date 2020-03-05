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فلسطين تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا
الخميس 05/مارس/2020 - 10:01 ص
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وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، صباح اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وقالت السلطات
الصحية، إنه جرى اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف السياح الذين يقيمون بأحد الفنادق
بمدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية.
وقررت فلسطين فرض
الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعه والالتزام بالتعليمات الطبية.
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