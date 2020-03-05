وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي في مصر بسبب "كورونا"

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة إلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي في مصر، بسبب فيروس كورونا، والذي ضرب العالم في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج صباحك بيضحك على إذاعة أون سبورت أف ام :"يتم التنسيق على أعلى مستوى من اجل ضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية في كرة القدم وغيرها فيما يخص الطب الوقائي وسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا".

وأكمل:" حتى الآن لم نتخذ قرارات فيما يخص تأثير كورونا علي النشاط الرياضي في مصر لأن هذا الوباء غير متفشي في مصر، ولا يوجد داعي لالغاء او تأجيل اي نشاط رياضي محلي ونتابع مع وزارة الصحة المصرية تفاصيل رصد مستجدات ما يخص فيروس كورونا في مصر والوضع مطمئن".

وأضاف:" نتواصل مع وزرارة الرياضة في تونس من أجل ضمان حضور الجمهور المصري لمباراة الزمالك والترجي، ولا داعي للقلق لأن الاعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك".

وواصل:" أيضا نتابع عن كثب واهتمام موقف بعثات الأهلي في جنوب أفريقيا والمصري في المغرب للأطمئنان على سلامتهم".