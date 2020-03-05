أسعار العملات اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك المصرية

عاجل

رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة

مسلحون ينتمون لداعش يقاتلون إلى جانب الجيش التركي بسوريا

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية تعلن عن "منطقة رعاية خاصة" جديدة بسبب كورونا

د.حماد عبدالله يكتب: رؤية لحل مشكلة تدنى الإنفاق !!

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا

محافظ الدقهلية عن تكريك بحيرة المنزلة: "خرجنا جبال من المخلفات"

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

طب جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمدينة بدر (صور)

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"

أسعار العملات اليوم





استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 5-3-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتعاود أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري بعد حالة من الانخفاض المتتالي وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.









وعلى صعيد العملات العربية سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.







