Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار العملات اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك المصرية

الخميس 05/مارس/2020 - 09:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة
مسلحون ينتمون لداعش يقاتلون إلى جانب الجيش التركي بسوريا
موعد مباراة الترجي ضد الزمالك والقنوات الناقلة
كوريا الجنوبية تعلن عن "منطقة رعاية خاصة" جديدة بسبب كورونا
د.حماد عبدالله يكتب: رؤية لحل مشكلة تدنى الإنفاق !!
أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا
محافظ الدقهلية عن تكريك بحيرة المنزلة: "خرجنا جبال من المخلفات"
صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة
طب جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمدينة بدر (صور)
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"
   
أسعار العملات اليوم 

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 5-3-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتعاود أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري بعد حالة من الانخفاض المتتالي وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
 
حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.


 وعلى صعيد العملات العربية سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.


Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يضحي بنجمه من أجل إعادة نيمار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 3 ساعات

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

09:26 ص

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status