توضيح جديد من معلومات الوزراء عن فيروس كورونا في مصر (فيديو)

أوضح اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الوضع في مصر مستقر فيما يتعلق بفيروس كورونا، حيث توجد حالة إصابة وحيدة وموجودة في مستشفى النجيلة بمرسى مطروح.





وأشار "عبدالمقصود"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه فور انتشار الفيروس في الصين تم تفعيل إجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ المصرية، فضلا عن عقد لجنة إدارة الأزمات والكوارث.





وأضاف رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن هناك شفافية كاملة في التعامل مع منظمة الصحة العالمية، منوها بأنهم أطلقوا موقعا إليكترونيا بهدف مواجهة الشائعات وإيضاح الحقيقة عن انتشار كورونا في مصر وعلى مستوى العالم، ويعتمد الموقع على مصادر موثقة.



