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محمد رياض: عشقت بت القبايل.. والضوء الشارد" مازال محفورًا في قلوب أهالي الصعيد

الخميس 05/مارس/2020 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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روى الفنان محمد رياض، تفاصيل دوره فى مسلسل "بت القبايل" مؤكدًا أنه عشقه كثيرًا،كما أنه أخبر المخرج حسني صالح أنه لم يشبع من المسلسل، موضحًا أن المسلسل مكتوب بطريقة رائعة، لاسيما أن مؤلف العمل شاذلي فرح من أبناء الجنوب.


وأكد "رياض"خلال لقائه في برنامج عين المذاع على قناة الحياة والذى تقوم بتقديمه الإعلامية شيرين سليمان أن اللهجة الصعيدية تركت أثرًا كبيرًا عليه لدرجة أنه كان عندما يتحدث بها عبر الهاتف، مشيرًا إلى أنه يحب هذه اللهجة، و أنه يعشق أهالى الصعيد، لاسيما أن أصوله تعود إلى الصعيد، ومشيرًا إلى أنه تلقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور على دور "حمدان الديب"الذي يقوم بتجسيده خلال الأحداث.

وأوضح أن دور فارس فى "الضوء الشارد" مازال محفورًا بشكل كبير فى قلوب أهالي الصعيد،مشيرًا إلى أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" هو من أقرب الأعمال إلى قلبه.

وتحدث "رياض" عما استفاده من مشاركته في "بت القبايل" حيث أوضح أنه تعلم ركوب الخيل والتحطيب.


كما أشار أن مؤلف "بت القبائل" شاذلي فرح هو أحد المؤلفين المسرحيين الذين عرفوا بتفوقهم في الكتابة الجنوبية،كما أنه حصل على العديد من الجوائز فى التأليف المسرحى مثل جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة توفيق الحكيم، وجائزة التمصير.

واختتم محمد رياض كلامه بتوجية تحية للجمهور الذى يهتم بمتابعته على قناة الحياة.

وفي سياق آخر، يشار أن مسلسل "بت القبايل" من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، مدحت تيخا، محمود عبد المغني، منه فضالي، محمد رياض،بهاء ثروت.
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