موعد مباراة الترجي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

الترجي ضد الزمالك.. يترق عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية اللقاء الهام الذي سيجمع بين الفارس الأبيض ممثل الكرة المصرية، وبطل تونس حامل آخر نسختين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الترجي ضد الزمالك





وتُقام مباراة الترجي ضد الزمالك غدًا الجمعة، على ملعب "رادس"، في إياب مبارايات دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.





توقيت لقاء الترجي ضد الزمالك





وتنطلق مباراة الترجي ضد الزمالك في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





جدل مواجهة الزمالك ضد الترجي





وأحدث لقاء الترجي ضد الزمالك جدلًا واسعًا في الشارع المصري والتونسي، بشأن الحضور الجماهيري، عقب تصريحات الصحة التونسية، بلعب المباراة دون جمهور، لتخرج إدارة الفريق توضح أن اللقاء بجماهير.





القناة الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك





وتُذاع مباراة الترجي ضد الزمالك عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة ومالكة الحقوق الحصرية لمبارايات دوري أبطال إفريقيا.





نتيجة الترجي ضد الزمالك في الذهاب





وخسر الترجي ضد الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 1-3 التي استضافها "ستاد القاهرة الدولي" يوم الجمعة الموافق الـ28 من فبراير اماضي.



