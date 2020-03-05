Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: رؤية لحل مشكلة تدنى الإنفاق !!

الخميس 05/مارس/2020 - 09:46 ص
Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements


أهم الإصابات التى ستصيب أو " أصابة " شرايين الإقتصاد الوطنى هى تلك الجلطة المتوقع حدوثها بصورة أكبر فى قوى الإنفاق فى السوق المصرى تلك القوى الشرائية المصرية التى تهتم الغالبية العظمى منها بشراء الغذاء أولاً ثم الدواء ثانياً ثم التعليم ثالثاً ثم الكساء رابعاً ثم السكن خامساً وبعدها يأتى كل شىء هام وملح لهذه القوى البشرية المصرية ( قوى الشراء ) والإنفاق ويجب على كل مخطط ومسئول عن الإقتصاد الوطنى أن يضع نصب عينيه فى هذه الأزمة التى ستطيل البلاد هذه القوى البشرية – وقدرتها على مواصلة الإنفاق فى السوق حتى نضمن تشغيل مصانعنا للانتاج المحلى وتشغيل مراكز خدماتنا للخدمة المحلية وتشغيل قرانا السياحية وفنادقنا للسياحة الداخلية وتشغيل نقلنا الجوى للنقل الداخلى وتشغيل مشروعاتنا الصغيرة والمتناهية الصغر للمستهلك المصرى .
كل ذلك يتحداه تدنى الاجور فى جميع الوظائف الحكومية وأصحاب الكادر الخاص مثل أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاه والشرطة والجيش  كل هؤلاء أمامهم تحدى الإنفاق أمام تدنى الأجور !!




كما أن القطاع الخاص والذى قامت الدولة  بحمايته وحماية إنتاجه فى حقبات زمنية إقتربت من الأربعون عاماً هو القطاع الخاص إستطاع أن يكون أمبراطوريته     الصناعية والسياحية والخدمية من "المستهلكين المصريين" واليوم هم أول المتأثرين بهذه الازمة الحالة على الوطن !.
والواجب عليهم آلان (رجال الأعمال) ليس رداً للجميل ولكن حتى يحافظوا على ما يمتلكوه من آلات وصناعة وخدمات أن يخفضوا من أسعار منتجاتهم وخدماتهم بقدر الإمكان وأن يكون هامش الربح بسيط للغاية ومع ذلك مطلوب تعديل بنود موازناتهم العامة فبدلاً من أن يكون العائد من الربح بنسبة 80% لأصحاب الأسهم ورأس المال والعشرون فى المائة أجور ومرتبات وبحوث وإعلانات .

 يجب أن تتعدل تلك الموازنات لهذه الشركات لتصبح نسبة العائد من الربح الى 45% لأصحاب رأس المال وحملة الأسهم  وأن يزيد نسبة الأجور والمرتبات فى الموازنات الى 55% لأن الاخيرة مثل قوى الإنفاق( القوى الشرائية ) حتى يتسنى لهذه القوى أن تنفق وتعيد ضخ الأموال فى شرايين الإقتصاد أى أن النظرية هى إعادة توزيع الدخل على الملاك والأجراء والعاملين ليس بقصد العدل فقط  ولكن بقصد إستمرار الحياة !! وللحديث بقية .......... 

   Hammad [email protected]
Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يضحي بنجمه من أجل إعادة نيمار

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ أقل من ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ ساعة و 18 دقيقة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

09:26 ص

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status