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صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

الخميس 05/مارس/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية بعدما أشارت إلى إمكانية رحيل الحارس الألماني أندريه تير شتيجن عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

 

وكان شتيجن قد أثار الشكوك حول مستقبله في الآونة الآخيرة بعدما رفض المشاركة في عمل كتاب خاص بمسيرته مع الفريق الكتالوني برشلونة سينشر العام المقبل، لأنه لا يعلم ما إذا كان سيستمر مع البلوجرانا أم لا.

 

وأكدت الإعلامية الشهيرة هيلينا كونديس بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، أن وكيل أعمال شتيجن تواصل الفترة الماضية مع ثلاث أندية وهم يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، للانتقال إلى أيًا منهم حال مغادرة العملاق الكتالوني برشلونة في الصيف المقبل.

 

وتابعت هيلينا كونديس، أن تير شتيجن لن ينتقل إلى أي من الأندية الثلاثة، وليس هناك خطر على مستقبله في كامب نو.

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