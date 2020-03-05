محافظ الدقهلية عن تكريك بحيرة المنزلة: "خرجنا جبال من المخلفات"

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مدينة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 7 آلاف فدان، والمرحلة الأولة بها 2000 فدان، وسيكون بالمدينة منطقة حرة، منوها بأن وجود ميناء دمياط سيساهم في تصدير منتجات المنطقة الحرة.





وأشار "مختار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المحافظة تشتهر بنوعين من السياحة وهما العلاجية، واللأثرية، موضحا أنه جاري إنشاء فنادق لاستيعاب القادمين لتلقي الخدمة العلاجية.



