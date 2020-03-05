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محافظ الدقهلية عن تكريك بحيرة المنزلة: "خرجنا جبال من المخلفات"

الخميس 05/مارس/2020 - 09:37 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مدينة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 7 آلاف فدان، والمرحلة الأولة بها 2000 فدان، وسيكون بالمدينة منطقة حرة، منوها بأن وجود ميناء دمياط سيساهم في تصدير منتجات المنطقة الحرة.

وأشار "مختار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المحافظة تشتهر بنوعين من السياحة وهما العلاجية، واللأثرية، موضحا أنه جاري إنشاء فنادق لاستيعاب القادمين لتلقي الخدمة العلاجية.

وأضاف: أن لمحافظة بها 102 مستشفى، واصفا المحافظة بـ"العاصمة الطبية"، منوها بأنهم يرفعون على رفع صيانة الطرق الداخلية بالمحافظة.

وعن تطوير بحيرة المنزلة، أوح أن عملية تكريك البحيرة تسير على قدم وساق، معقبا: "كمية المخلفات اللي خارجة من البحيرة جبال".
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بوابة الفجر بحيرة المنزلة المنصورة الفجر الدقهلية

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