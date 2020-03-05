طب جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمدينة بدر (صور)

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة حلوان، قافلة طبية علاجية بمستشفى بدر الجامعي بالتعاون مع نادي روتاري يوتوبيا للكشف على المواطنين بأحياء مدينة بدر والمدن المجاورة والتى تقوم مستشفى بدر بتأدية خدماتها الطبية لها.





جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور إيهاب لطفي مدير عام مستشفى بدر الجامعي.





وقامت كلية الطب بتوفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بمستشفى بدر للكشف على حوالي ٦٥٠ فرد، كما شملت القافلة ندوات توعية طبية لرفع الوعى الطبى لأهالي المدينة، كما تم توفير صيدلية بالقافلة تضم أكثر من (60) نوع من الأدوية تم توزيعها بالكامل بالمجان.



