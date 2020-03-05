Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"

الخميس 05/مارس/2020 - 09:28 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
أية حمروشي
Advertisements
اختتم الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بعلوم القاهرة، تحت عنوان "Frontiers in Chemical Science" والذي أقيم بدار الضيافة جامعة القاهرة، وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقال "المناوي"، خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل ختام المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء والذي احتضنته كلية العلوم جامعة القاهرة على مدار الثلاثة أيام الماضية: إن المؤتمر يسهم في تنمية مهارات الطلاب البحثية للعمل على الابتكار والإبداع والتعاون الإيجابي ما يدعم دور الكلية البناء في تسخير إمكاناتها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠.

وأضاف أن الكلية تفخر بعلمائنا وروادنا الذين شاركونا بجهدهم ووقتهم للعمل على تبادل ونقل خبراتهم لشباب الباحثين من أجل إعداد أجيال وكوادر علمية وبحثية متميزة وذات كفاءة ومواصفات تنافسية عالية على المستويين القومي والدولي.

وتابع أن علينا نعتز بشبابنا الذين شاركونا بطاقاتهم بكل حماس وتناغم في جميع أعمال المؤتمر.

وأشار إلى حرص الدكتور عبد الرحمن ذكرى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على افتتاح فعاليات المؤتمر والتي تعكس مدى اهتمام الجامعة بالعلم وحرصها الدائم على تنفيذ توصيات المؤتمرات العلمية والسير قدما بخطى ثابتة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية من أجل نهضة مصرنا الحبيبة. 

وتوجه "المناوي" نيابة عن جميع منسوبي الكلية، بخالص التقدير والعرفان للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لرعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المستمر للكلية، راجي الله أن يوفقه ويسدد خطاه لرفعه شأن جامعتنا العريقة ووطننا الغالي مصر. 
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"
Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يضحي بنجمه من أجل إعادة نيمار

منذ أقل من ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

منذ 19 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ 42 دقيقة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 10 ساعة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status