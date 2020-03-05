اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بـ"علوم القاهرة"

اختتم الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بعلوم القاهرة، تحت عنوان "Frontiers in Chemical Science" والذي أقيم بدار الضيافة جامعة القاهرة، وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.





وقال "المناوي"، خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل ختام المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء والذي احتضنته كلية العلوم جامعة القاهرة على مدار الثلاثة أيام الماضية: إن المؤتمر يسهم في تنمية مهارات الطلاب البحثية للعمل على الابتكار والإبداع والتعاون الإيجابي ما يدعم دور الكلية البناء في تسخير إمكاناتها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠.





وأضاف أن الكلية تفخر بعلمائنا وروادنا الذين شاركونا بجهدهم ووقتهم للعمل على تبادل ونقل خبراتهم لشباب الباحثين من أجل إعداد أجيال وكوادر علمية وبحثية متميزة وذات كفاءة ومواصفات تنافسية عالية على المستويين القومي والدولي.





وتابع أن علينا نعتز بشبابنا الذين شاركونا بطاقاتهم بكل حماس وتناغم في جميع أعمال المؤتمر.



