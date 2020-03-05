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الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

الخميس 05/مارس/2020 - 09:22 ص
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الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
وكالات
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طالبت وزارة الصحة الإماراتية، صباح اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين بضرورة تجنب السفر، حسبما ذكرت قناة العربية.

                                                       

وفي بيان لوزارة الصحة الإماراتية، قالت فيه إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

 

وأضاف البيان، أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت دولة الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية الصحيحة اتباعاً للمعايير الصحية العالمية، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية كافة، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا تجنب السفر الصحة الاماراتية الامارات

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