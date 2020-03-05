طقس "الويك اند" مليء بالمفاجآت..الأرصاد: لا تنخدعوا في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بمعدل 6 درجات يوم الجمعة المقبل لتسجل 22 درجة مئوية مصاحبة بسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية نتيجة قدوم كتلة هوائية رياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، مع الشوائب العالقة في الجو صباحا.





قالت شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد "الأربعاء، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال اليوم الخميس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل 28 درجة على القاهرة اليوم، وهو أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 5 إلى 6 درجات.





ونصحت المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة نظرا لتقلبات الأحوال الجوية هذه الفترة، موضحة أن البلاد تتعرض لشبورة مائية موجودة وتكون كثيفة على بعض المناطق خاصة الطرق الزراعية، مناشدة السائقين بالقيادة بهدوء على بعض الطرق.





وأعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما يفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء 15 يوما حيث يبدأ فصل الربيع في 21 مارس من الشهر الجاري.