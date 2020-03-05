تركيا تعتقل صحفيًا كشف هوية ضابط قتل بليبيا

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، مدير الأخبار في موقع "أودا تي في" باريش ترك أوغلو، "، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.

وقالت محطة "أودا تي في"، بعد أن بثت لقطات يوم الثلاثاء عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

ووفقًا لقناة "أودا تي في"، كانت تركيا، قد أصدرت مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات. ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب حزب الصالح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت.