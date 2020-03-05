طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم "بناتي شوبرا" الجديد



ونقل موقع "إنديا توداي الإعلان الرسمي للفيلم الذي يشارك في بطولته النجم"أرجون كابور"، ويخرجه المخرج الهندي "ديباكار بانيرجي".



وتجسد برانيتي بالفيلم شخصية فتاة من مدينة ديلهي باسم Sandeep Kaur، في حين يجسد أرجون كابور شخصية باسم Pinky Dahiya وهو ضابط شرطة.



طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجمة برانتي شوبرا الجديد، Sandeep Aur Pinky Faraar، الذي تدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق.