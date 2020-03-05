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أمازون تعلن عن ضم نجم جديد لمسلسل LOTR

الخميس 05/مارس/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلنت شركة أمازون عن ضمها لنجم جديد لفريق عمل مسلسلها المرتقب، الذي يأتي بثلاثية ملك الخواتم للشاشة الصغيرة للمرة الاولى.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أمازون قررت اختيار الفنان الشاب "ماكسيم بالدري" ليجسد شخصية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

كما سبق وأعلنت شركة أمازون عن اختيارها للممثلة البريطانية الشابة مورفيد كلارك، لتجسد فترة شباب شخصية الساحرة وإحدى ملوك الجن "جلادريل" ضمن أحداث مسلسل ملك الخواتم المرتقب.

ووفقا لمجلة فيرتي، فإن شركة أمازون المنتجة للمسلسل لم تعلن حتى الآن عن كافة المشاركين في بطولة المسلسل.

وكانت قد جسدت هذه الشخصية في السلسلة السينمائية من ملك الخواتم، النجمة الكبيرة كيت بلانشيت، وظهرت بها في ثلاثية "ملك الخواتم"، وثلاثية "زا هوبيت".

عبرت شبكة أمازون عن ثقتها في نجاح الموسم الأول المرتقب من النسخة التليفزيونية التي ستطرح لفيلم The Lord of the Rings، والذي تستعد لبدء تصويره قريبا.

وذلك بإعلان الشركة رسميا عن وجود موسم ثاني للمسلسل سيطرح بعد نهاية الموسم الأولـ وسيبدأ تصويره بعد نهاية عرض الموسم الأول.

وقررت شركة أمازون في قسمها المختص بالإنتاج الفني، عن نيتها لصناعة مسلسل تليفزيوني لثلاثية ملك الخواتم الشهيرة The Lord of the Rings، التي سبق وأن طرحت في ثلاثية سينمائية أعوام 2000 و2001 و2002.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن التجديد المبكر للمسلسل، سيجعل المدة بين عرض موسميه قصيرة، فيتوقع أن لا تتخطى الفترة الزمنية بينهما مدة العام.
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وتحكي ثلاثية ملك الخواتم المستوحاة من رواية تحمل العنوان نفسه، عن عالم خرافي متواجد في منطقة باسم الأرض الوسطى، يحوي صراعا بين الخير والشر، يضم البشر ومخلوقات الاوركس.
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