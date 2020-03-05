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دنيال كريج يحتفل بعيد ميلاده الـ 52 في عرض خاص لفيلم Casino Royale

الخميس 05/مارس/2020 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم البريطاني الكبير دانيال كريج بعيد ميلاده الثاني والخمسون خلال عرض خاص نظمه متحف الفن الحديث بمدينة نيويورك لفيلم جيمس بوند Casino Royale.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي يعتبر أحد الاجزاء الأربعة التي جسد بها دانيال شخصية العميل جيمس بوند الشهير.

في الوقت نفسه، خرجت أنباء حول دراسة الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد لطرحه في وقت مبكر عن المعاد الذي كان محددا له في أول شهر أبريل.

وذلك بسبب مخاوف أجهزة أمنية بريطانية من تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي.
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