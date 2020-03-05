رئيس وحدة التثقيف الغذائي: عرفنا البيرة من مصر الفرعونية

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية: إن الأنماط الغذائية في مصر تكونت عبر 5 آلاف عام، حيث عرفنا المش، والعيش الشمسي، والبيرة، والواين، والفول من مصر الفرعونية.



وأشار "نزيه"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر عرفت الجبنة الرومي، في أثناء الاحتلال العثماني، وعندما احتكت مصر بإيطاليا نقلنا البيتزا، مؤكدا أن مصر كلما احتكت بحضارة نقلت عنهم أهم وجبة لديهم.



وأضاف رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن الطفل يتناول 4 وجبات في اليوم، وأهم وجبة هي الفطار قبل توجهه للمدرسة، معقبا: "الطفل اللي ميفطرش ميخرجش".

