هيلين ميرين وفايولا ديفيس تطلان بالأبيض في حملة ترويجية لمستحضرات تجميل



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجراها النجمتان تنشر عبر الحملة الترويجية لمستحضرات تجميل الشركة المخصصة لفترة الربيع والصيف القادمين.



وركزت الحملة على منتجاتها من مستحضرات التجميل التي تقاوم التقدم في العمر، وهو سبب مشاركة النجمتين اللائي يتراوح عمرهن ما بين الـ 40 والـ 60.



وتألقت فايولا ديفيس بإطلالتها البيضاء الكاملة، في حين ظهرت هيلين ميرين النجمة البريطانية القديرة بإطلالة بيضاء منطقة بالأسود.



شارك كل من النجمة فايولا ديفيس والنجمة هيلين ميرين في حملة ترويجية لمستحضرات تجميل ماركة L'Oréal Paris' الشهيرة.