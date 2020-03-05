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بيع لقطات من كواليس تصوير أفلام Star Wars بمبلغ ضخم

الخميس 05/مارس/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجحت سيدة بريطانية باسم "باميلا مان" في الحصول على ثروة مقابل بيع مجموعة من الصور التي لم تظهر من قبل من كواليس تصوير أفلام حرب النجوم الشهيرة كانت قد احتفظت بها طوال فترة شبابها.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن السيدة باميلا، كانت من ضمن فريق العمل من المصورين لكواليس الأفلام الشهيرة في فترة الثمانينيات.

واحتفظت باميلا بعدد من الصور، تضمنت لقطات للنجم هاريسون فورد والنجم مارك هاميل، من كواليس تصوير الفيلم بعدد من المدن البريطانية.

وحصلت باميلا على مبلغ تخطى الـ 4000 جنيه استرليني عن كل صورة قامت ببيعها من هذه اللقطات.
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