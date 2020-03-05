هيلينا بونهام تظهر في لقطات جديدة من تصوير مسلسل "التاج"



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من عودة تصوير الموسم الرابع للمسلسل بحضور نجومه، هيلينا بونهام وأوليفيا كولمان، بموقع تصويره بمدينة Hickstead الإنجليزية.



يأتي ذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه مسلسل The Crown، في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة، SAG Awards.



وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد مسلسل The Crown جائزة أفضل فريق تمثيل بمسلسل درامي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.



ويحكي المسلسل قصة حياة الملكة إليزابيث الثانية منذ بداية تقلدها للحكم، وحتى الوقت الحالي، وشهد ثلاث مواسم سابقة جسدت بها دور البطولة النجمة الشابة كلير فوي.



ظهرت النجمة البريطانية الكبيرة هيلينا بونهام في لقطات جديدة من موقع تصوير الموسم الرابع من مسلسل " The Crown".