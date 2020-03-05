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برشلونة يضحي بنجمه من أجل إعادة نيمار

الخميس 05/مارس/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريق برشلونة يخططون لإعادة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو في الصيف المقبل.

 

وأكدت صحيفة ‘‘ديبورتيس كواترو‘‘ الإسبانية، أن برشلونة يفكر جديًا في إقحام لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في عملية التوقيع مع نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان.

 

ولم یستبعد برشلونة عودة نیمار إلى كامب نو، على العكس من ذلك تمامًا، فقد صمم الرئیس جوسیب ماریا بارتوميو ومحیطه الموثوق بھم خطة تھدف إلى تحقیق عودة البرازیلي الذي ذھب إلى باریس في عام 2017.

 

ویتمنى كیان برشلونة أن یتم الانتھاء من توقیع البرازیلي في الصیف القادم، بالإضافة إلى أنه لا یكون مسلسل جدید، كما حدث في الصیف الماضي.

   

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الغالبية العظمى من مجلس إدارة نادي برشلونة يريدون أن يدخل الفرنسي أنطوان جريزمان كجزء من صفقة الحصول على توقيع نيمار، في حين أن هناك قطاع آخر في مجلس الإدارة لا يباركون هذه المقايضة.

 

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