هكذا احتفل نجوم هوليوود بانتخابات الثلاثاء الكبير



ونقلت صحيفة ديلي ميل بعض هذه اللقطات، التي كان منها لقطات لجيسكا بيل وميشيل فايفر وجاك كرازينسكي ووكاري واشنطن.



وشجع هؤلاء النجوم متابعيهم للنزول للتصويت للمرشح الذي يرغبون في ان يمثلهم عن الحزب الديمقراطي ليواجه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترام في انتخابات 2020 المرتقبة.



كما شارك في الانتخابات كل من النجمة إليزابيث بانكس ولورا ديرن والشقيقتان كيم وكايلي كارداشيان.



شارك مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود متابعيهم على صفحات التواصل، لقطات لهم من مشاركتهم بانتخابات الثلاثاء الكبير، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بالولايات المتحدة.