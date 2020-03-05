جاستن تيمبرليك يعلن نهاية الخلاف مع زوجته ويعودان للظهور معا



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات للثنائي خلال احتفالهم بعيد ميلاد جيسكا الـ 36، وظهر عبر اللقطات الثنائي يرتديان خاتم الزواج من جديد.



وكانت قد أثيرت ازمة بين جيسكا بيل وجاستن تمبرليك بعد أن شوهد الاخير برفقة سيدة مجهولة، ما ادى لإثارة شائعات حول خيانة محتملة أقدم عليها المغني الشاب بحق زوجته.



وأستمرت الخلافات منذ شهر نوفمبر الماضي، وكان الثنائي خلالها في عزلة عن بعضهما البعض حتى عادا للظهور معا من جديد.



بعد الأزمة التي مرا بها في الأسابيع الأخيرة وكادت أن تنهي زوجهما، أعلن النجم جاستن تمبرليك عودة الأمور لنصابها مع زوجته النجمة جيسكا بيل في آخر ظهور لهما معا.