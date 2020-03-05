سينما يابانية تغلق أبوابها كان فيلم عامر خان 3 Idiots آخر ما عرضته



ونشر موقع "إنديا توداي" لقطات من البرنامج الرسمي لصالة العرض، ونقلا عن صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعلنت من خلاله عرض الفيلم في حضور 131 مشاهد ياباني.



كما وجهت السينما الشكر لروادها على السنوات التي قضوها في زيارتها والاستمتاع بمشاهدة الأفلام التي تقدمها لهم.



ومن المتوقع أن يكون سبب غلق السينما، أزمة تفشي فيروس كورونا بين المجتمعات الآسيوية في الأسابيع الماضي، وبالتحديد كوريا واليابان والصين.



قررت السينما بمدينة أوساكا اليابانية غلق أبوابها بعد سنوات عدة وكان آخر فيلم طرحته للعرض أمام الجمهور فيلم "ثري إديوتس" للنجم الهندي الكبير عامر خان.