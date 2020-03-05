هيفاء وهبي تتحدى فيروس كورونا بطريقة غريبة

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن تكون أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona ".





وعلقت الفنانة كندة علوش، على الصورة قائلة: "والله مافي أهضم من هيفا وهبي".



