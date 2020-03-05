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هيفاء وهبي تتحدى فيروس كورونا بطريقة غريبة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:42 ص
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
الفجر الفنى
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اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن تكون أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona ".


وعلقت الفنانة كندة علوش، على الصورة قائلة: "والله مافي أهضم من هيفا وهبي".


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