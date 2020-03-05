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تأجيل حفلات غنائية ومهرجانات سينمائية في السعودية بسبب "كورونا"

الخميس 05/مارس/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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 تسببت التهديدات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا عالمياً في تأجيل العديد من الحفلات الغنائية والمهرجانات السينمائية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة.

وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ونظراً للظروف الحالية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، جرى تأجيل جميع الجلسات الغنائية الخاصة بحفلات "سمرات الثمامة" في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الثمامة في الرياض، وذلك ضمن موسم "شتاء الرياض"، مع إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع.

وكان مقرراً بتوجيهات من رئيس الهيئة العامة للترفيه إقامة جلستين غنائيتين، بدعم من هيئة الترفيه، وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. وحُدد موعد الجلسة الأولى يوم الجمعة المقبل، وتجمع كلاً من عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي، فيما يغني في الجلسة الثانية الجمعة 13 مارس الجاري علي عبدالكريم وخالد عبدالرحمن وجابر الكاسر.

وكان من المقرر الكشف خلال الأيام المقبلة عن حفلات أخرى في سمرات الرياض.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأجيل دورته الافتتاحية التي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس الجاري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصاً من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف.

وسيجري انعقاد الدورة في وقت لاحق مع استمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور، حيث كان من المقرر أن يجتمع رواد صناعة السينما وعشاق الأفلام لتبادل الأفكار والآراء، ومناقشة آفاق التغيير والتجديد التي تحملها برامج المهرجان ومبادراته.
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