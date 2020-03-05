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الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الغد: "عودوا لارتداء الملابس الثقيلة"

الخميس 05/مارس/2020 - 08:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بنحو 6 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هنااك شوائب عالقة في الجو تؤثر على االرؤية خاصة على الطرق السريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور.

ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، بأنه اعتبارًا من الغد هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، فضلا عن وجود نشاط للرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس، معقبا: "اللي خففوا ملابسهم، يعودوا لارتداء الملابس الثقيلة".
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