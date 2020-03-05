Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:24 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية،  ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 5766 حالة.

 

وأعلنت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية، أنه تم تسجيل اعتبارا من الساعة: 00 00 اليوم الخميس (الساعة 18: 00، الأربعاء، بتوقيت موسكو)، 438 حالة إصابة جديدة من بينها 320 حالة تم اكتشافها في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، و87 حالة أخرى في مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، أما الحالات المتبقية تم العثور عليها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

وسجلت كوريا الجنوبية، 35 حالة وفاة، وأعلنت وشفاء 47 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد معالجتهم، ليرتفع عدد من غادروا المستشفيات إلى 88 شخصا، وأن تحاليل 21 ألفا و810 حالة آخرون قيد العمل.

 

وكانت كوريا الجنوبية، قد ألغت عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

 

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

 

ووصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم إلى 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى

 

Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ 41 دقيقة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status