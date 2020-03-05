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كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:24 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية،  ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 5766 حالة.

 

وأعلنت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية، أنه تم تسجيل اعتبارا من الساعة: 00 00 اليوم الخميس (الساعة 18: 00، الأربعاء، بتوقيت موسكو)، 438 حالة إصابة جديدة من بينها 320 حالة تم اكتشافها في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، و87 حالة أخرى في مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، أما الحالات المتبقية تم العثور عليها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

وسجلت كوريا الجنوبية، 35 حالة وفاة، وأعلنت وشفاء 47 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد معالجتهم، ليرتفع عدد من غادروا المستشفيات إلى 88 شخصا، وأن تحاليل 21 ألفا و810 حالة آخرون قيد العمل.

 

وكانت كوريا الجنوبية، قد ألغت عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

 

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

 

ووصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم إلى 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى

 

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